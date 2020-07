Comme prévu, Superhot: Mind Control Delete est enfin disponible sur Steam. Pour rappel, le jeu était en accès anticipé depuis décembre 2017. C’est ce qu’on appelle se faire attendre. Il vous faudra débourser 14,99€ pour mettre la main sur ce stand alone. Les développeurs précisent qu’ils n’ont pour l’instant aucun nouveau projet dans les cartons, et qu’ils se concentrent sur la chasse aux bugs sur Mind Control Delete. Plus que du “more of the same“, le jeu promet des mécaniques plus profondes que l’épisode original. À vous de juger.