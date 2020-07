Les développeurs de PUBG viennent de dévoiler dans une longue note de blog leur plan pour améliorer les bruits de pas. Les constatations sont les suivantes : ils sont dégueulasses sur certaines surfaces comme le sable ou l’herbe, ils ne sont pas naturels à longue distance et la différence entre chaussure/pieds nus est trop importante. Vous pouvez regarder les deux vidéos ci-dessous pour constater les changements à venir. En gros : les bruits de pas seront plus détaillés et plus audibles à moyenne et longue distance Enfin, il ne servira plus à rien d’être pieds nus pour réduire votre présence sonore. Pour rappel, la mise à jour 8.1 est disponible depuis le 14 juillet avec le remake de Sanhok mais aussi déjà avec quelques améliorations des bruits de pas.