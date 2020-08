Les développeurs de Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 ont annoncé sur les réseaux sociaux que la sortie du jeu a été repoussée à 2021. D’après le communiqué, la raison officielle est que leurs ambitions sont hautes et qu’il leur faut un peu plus de temps pour “garantir la meilleure expérience possible pour les joueurs”. Officieusement, on peut facilement imaginer qu’ils ont eu peur d’affronter Cyberpunk 2077 en face à face.

Rappelons le lancement de Bloodlines 2, qui devait avoir lieu début 2020, avait déjà été repoussé auparavant. Si vous êtes intéressés, sachez qu’une bande-annonce un peu trop dansante avait été récemment publiée par le studio.