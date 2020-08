Activision vient de publier le trailer de présentation, visible ci-dessous, de la saison 5 de Call of Duty: Modern Warfare, et de son battle royale free-to-play Warzone. Côté BR, En plus d’apporter la Shadow Company, que l’on découvrait il y a quelques jours, quelques changements sont apportés à la carte, Verdansk. Tout d’abord un train tournera sur la carte et le stade est maintenant ouvert. Du côté du multijoueur classique : deux nouvelles maps en 6vs6 : Suldal Harbor et Petrov Oil Rig ainsi que Verdansk Intl. Airport pour Ground War. Enfin, la question que tout le monde se pose : combien pèse le patch ? 36Gb il semblerait.