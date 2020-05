Il y a les studios normaux, qui publient du jour au lendemain un patch pour sortir une nouvelle carte ou je ne sais quoi. Et il y a les autres comme Valorant. Et vous le savez bien : L’enfer, c’est les autres. Du coup, après avoir pioché chez CS:GO, Rainbow Six et Overwatch, les gars sans imagination de chez Riot Games ont décidé de s’inspirer aussi de Fortnite pour la communication. Depuis quelques jours : une mystérieuse faille est apparue dans le ciel sur la carte d’entraînement. Selon plusieurs journalistes (1,2), qui n’ont que ça à foutre d’explorer le lore de Valorant, cela serait un teasing pour une nouvelle carte, Ascent, qui s’inspire de Venise (ou de Canal sur CS:GO, allez savoir).

Et comme j’aime me moquer plus que tout, voici ce que disent nos confrères qui devraient me donner leur secret pour avoir autant de passion pour parler d’un anus virtuel dans le ciel :

“De plus, dans ce portail, de la Radianite semble être visible. Comme nous l’avions évoqué dans un précédent article, cette source d’énergie est apparue lors de l’événement de la Première Lumière, ayant créé les Radiants à travers le monde. Il paraît donc probable que ce portail est un lié direct avec l’annonce prochaine de la quatrième carte de cette bêta de VALORANT.” Team-aaa.com “Alors que de nouveaux portails se sont ouverts autour de la zone d’entraînement, une théorie intrigante est apparue. Selon certaines rumeurs, ces portails reconstruisent ou transportent des éléments vers une nouvelle carte qui serait basée à Venise.” Dexerto.fr “De la radianite— la monnaie utilisée pour améliorer vos skins d’armes — est visible à travers la faille et elle pourrait bien avoir son importance dans les événements qui se sont produits dans le monde futuriste de Valorant.” Millenium.org

DE LA RADIANITE NOM DE ZEUS !!!!!!