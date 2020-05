Daybreak annonce aujourd’hui que Planetside fêtera son anniversaire du mercredi 20 au lundi 25 mai. Au programme pour les 17 ans de guerres communes sur la planète Auxaris, l’expérience sera doublée pendant toute la durée de l’évènement, les cosmétiques de véhicules seront en promotion le lundi 25 mai (40% de remise) et évidemment une flopée de skins rétro qui font leur grand retour jusqu’au 7 juin. On rappelle que suite à l’échec cuisant de Planetside Arena, Daybreak a décidé de mettre toutes ses pommes dans le même panier. En commençant par de nouveaux contenus comme la mise à jour “Escalation” et par la même occasion une deuxième saison pour les “Outfits Wars“, un tournoi compétitif se déroulant sur la carte “Desolation” opposant 3 équipes de 48 joueurs.

D’ailleurs, la mise à jour Escalation avait redonné un peu d’intérêt aux joueurs :

Pic de population de Planetside 2 selon SteamDB

Ainsi, on apprend que de nouvelles mises à jour sont prévues pour la suite et que les annonces se feront très bientôt. On espère simplement qu’il ne s’agira pas de quelques babioles esthétiques. Planetside 2 est toujours disponible gratuitement sur Steam.