Alors que la bêta semi-privée de Valorant s’est achevée le 28 mai, et que le jeu doit sortir le 2 juin prochain. Riot Games vient de présenter, en vidéo, le onzième personnage à rejoindre le titre : Reyna, une mexicaine. Elle semble disposer d’une sorte de grenade flash, d’un soin et d’une invisibilité temporaire. C’est la communication 2.0 : une pauvre vidéo Twitter merdique de 30 secondes, sans plus de détails. J’imagine qu’ils s’imaginent que je vais me taper la vidéo frame par frame pour récupérer le moindre brin d’information. Et bien, non. Démerdez-vous :