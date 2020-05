Décidément, les nouvelles du front sont bonnes pour Planetside 2. Après la mise à jour Escalation qui a amené un peu de popularité au titre avec l’ajout d’un énorme vaisseau, le Bastion Fleet Carrier. A présent, vous pourrez tester un nouveau joujou, le Colossus, un char d’assaut gigantesque qui rendrait encore une fois jaloux les fans de Star Citizen. De plus, il vous sera possible d’essayer plusieurs armes inédites (une pour chaque classe). Elle ajoute aussi de nouvelles fonctionnalités pour les Outfits. En effet, les guildes pourront maintenant suivre les recrutements de joueurs, bénéficieront de plus d’avantages pendant les parties et se coordonneront plus facilement pour la prise d’objectifs. Évidement, des rééquilibrages en tout genre accompagnent cette mise à jour (notamment pour le Bastion Fleet Carrier). Attention toutefois, elle n’est pour l’instant disponible que sur les serveurs test et devrait sortir bientôt pour tout le monde.