Le DLC communautaire Global Mobilization – Cold War Germany d’ArmA 3 vient de recevoir une nouvelle mise à jour. Cette version 1.2 est riche en nouveautés avec surtout des hélicoptères à la pelle. Pour l’attaque d’infanterie ou de tank, le transport ou simplement pour se balader en Allemagne de l’Ouest. Ils sont tous visibles sur la vidéo ci-dessous. D’autres trucs sont de la partie : armes, véhicules, uniformes. Au total ce sont : 3 hélicoptères avec 15 variations, 2 avions, 1 véhicule terrestre et 4 armes. Le DLC est toujours au tarif de 19,99€ sur Steam.

Nommé Arma 3 Creator DLC: Global Mobilization – Cold War Germany, il se focalise sur un conflit fictif entre l’Allemagne de l’Est et l’Allemagne de l’Ouest dans les années 80. Ces deux factions s’affronteront sur un nouveau terrain de 419 km² aux moyens de pas moins de 42 véhicules, 21 armes et un gros lot d’uniformes et accessoires divers. Le DLC sera aussi fourni avec une campagne solo de 10 missions, 13 scénarios CO-OP et 4 scénarios PvP.