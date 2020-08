Riot Games vient de dévoiler l’intégralité du patch 1.05 de Valorant qui marque le début de l’acte II. Sans surprise, on en parlait hier, un mode match à mort fait son apparition en bêta. Rien de très novateur, c’est du FFA à 10 joueurs sans aucune compétence et où toutes les armes sont disponibles. Parfait pour s’entraîner ou se chauffer avant du compétitif. Un nouvel agent, Killjoy, est disponible. Vous pouvez retrouver la vidéo de présentation et ses compétences sur la page dédiée. Un système de rang d’acte est aussi de la partie, et il fonctionne ainsi :

Tout ce qui compte pour déterminer votre classement d’acte à la fin de celui-ci, ce sont vos 9 meilleures victoires en classé et combien de victoires vous avez décrochées au total pendant cette période. Ainsi, si après avoir grimpé jusqu’au Diamant vous retombez en Or, votre classement d’acte ne retiendra que les bons moments.

Pour en apprendre plus sur les détails, le calcul, les badges : vous pouvez retrouver toutes les informations à cette adresse. Enfin, ce patch apporte quelques équilibrages pour Raze sur ses compétences Bouquet final et Pack explosif :

Bouquet final Augmentation du temps d’équipement : 1,1 >>> 1,4

Augmentation du temps d’équipement rapide : 0,5 >>> 0,7

Effets visuels du tir de la roquette atténués.

Effets visuels de la traînée de la roquette légèrement atténués. Pack explosif Réduction des dégâts : 75 >>> 50

Les dégâts aux objets sont désormais toujours de 600.

Pour finir, l’acte II s’accompagne d’un battlepass, présenté en vidéo ci-dessous, qui permet de débloquer diverses récompenses cosmétiques.