Relicta, le puzzle game qui aime la physique, est sorti

Nous vous en parlions en mars dernier, Relicta sort aujourd’hui sur Steam, PS4, Xbox et surtout Stadia ! Pour l’occasion, un nouveau trailer nous dévoile quelques extraits du jeu. D’après ce que l’on peut y voir et d’après la page Steam, Relicta propose des énigmes basées sur la physique et le magnétisme enrobées dans un scénario qui fait évoluer le joueur dans une base lunaire abandonnée. On devine un gameplay inspiré de The Talos Principle et Portal, dans des décors qui semblent beaucoup plus variés.

Si le titre attise votre curiosité, plusieurs streams ont déjà lieu sur la page Steam du jeu. Relicta est vendu 19,99€ sur Steam.