Originellement sorti en 2016, Unfortunate Spacemen était développé par Sandswept Studios. Ils étaient à l’origine de deux grosses bouses : Detour et The Dead Linger. Dans le même esprit, Unfortunate Spacemen fut un gros bide. Depuis, ne me demandez pas trop le pourquoi du comment, il a rejoint l’écurie New Blood Interactive. Et, il ressort aujourd’hui dans une sorte de version 1.0 free-to-play avec son lot de microtransactions. Le principe reste le même : c’est une sorte de FPS solo ou en coopération jusqu’à 9 dans l’espace, avec sa dose de survie, d’aliens, et d’objectifs à remplir. D’ailleurs, il existe un mode de jeu PvP, avec humains vs aliens. Bref, c’est une sorte de mélange entre Left 4 Dead et Natural Selection en fonction des moments. Est-ce que c’est toujours aussi nul ? Aucune idée. Mais au moins, c’est gratuit maintenant.