Lors du PC Gaming Show, Red Barrels a dévoilé le prochain opus de la saga Outlast, The Outlast Trials. Prévu pour 2021, le titre possède déjà sa page Steam. Comme vous pouvez le deviner dans le trailer, visible ci-dessous, la série proposera une composante multijoueur, puisqu’il sera jouable jusqu’à 4 en coopération. Pas plus de détails pour le moment : est-ce qu’un joueur incarnera le tueur ? Est-ce simplement une simulation de course dans le noir en équipe façon Fort Boyard ? Toutes ces questions, insoutenables, auront une réponse plus tard. Notez que la page Steam mentionne du cross-platform. L’horreur sera sans doute d’attendre que votre coéquipier à manette fasse demi-tour en moins de 10 secondes.