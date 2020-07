Pour ceux que ça intéresse, une longue vidéo de présentation de l’Unreal Engine 5 est disponible. Si vous avez la mémoire courte, Epic avait dévoilé une première vidéo au mois de mai. Cette nouvelle démonstration est bourrée de détails techniques, elle est donc à réserver aux plus hardcore d’entre-vous. Ils y parlent des avantages du nouveau moteur, de triangles, de Nanite, de Lumen. Je n’ai pas eu le courage de me taper 46 minutes pour vous faire un résumé. Mais, au moins, je vous partage l’information. Et ça, c’est déjà sympa. Pour rappel, l’Unreal Engine 5 devrait arriver en 2021.