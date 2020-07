La sortie de Sea of Thieves sur Steam est synonyme de succès avec un pic à 66 000 joueurs, et actuellement avec 10 à 30 000 pirates qui sillonnent les mers ennuyeuses du titre. En tout cas, cette sortie sur la plate-forme de Valve a permis de dépasser les 15 millions de joueurs uniques avec 1 million de vente. Nous, on a bien du mal à comprendre ce succès. On trouve toujours le jeu chiant à mourir, répétitif et peu excitant malgré ses belles vagues. Quelque chose doit nous échapper et c’est pas faute d’avoir relancer le jeu à plusieurs reprises. Vous avez une explication ? Envoyer un mail à contact[AT]nofrag.com.