Toujours dans le cadre du Steam Game Festival, vous pouvez découvrir une démo pour le FPS médiéval-fantastique Shady Knight. Développé en solo par Alexey “cptnsigh”, le jeu propose des affrontements basés sur la physique et sur les interactions environnementales. En effet, si les ennemis sont agressifs, vous possédez toute une panoplie d’actions permettant de vous en débarrasser de la façon dont vous le désirez : combats à l’épée, coups de pieds glissés, utilisation d’objet du décor, slow motion, jet d’arme… Vous trouverez ci-dessous un trailer datant de l’année dernière :

La démo se termine en moins d’une heure et, le jeu étant encore peu avancé dans son développement, certains modèles et textures sont des placeholders voués à être remplacé par la suite. Shady Knight n’a pas encore de date de sortie mais vous pouvez d’ores et déjà l’ajouter à votre liste de souhait sur Steam.