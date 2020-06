Encore et toujours dans le cadre du Steam Game Festival, une démo a été mise en ligne pour Exophobia. Ce dernier est un Rétro FPS (oui, on sait) mélangeant allègrement Wolfenstein 3D, pour son gameplay uniquement horizontal, et Metroid dans sa structure. Visuellement, il s’approche d’ailleurs plus de la Super NES que des jeux PC des années 90. Les développeurs promettent au joueur d’explorer un vaisseau labyrinthique dans lequel ses améliorations lui permettront d’accéder aux zones précédemment bloquées.

Exophobia devrait sortir cet été sur Steam à un prix encore non-indiqué.