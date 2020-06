Après des saisons précédentes riches en contenu, la saison 9 de Ring of Elysium, intitulée Reboot et qui débute aujourd’hui, se concentrera sur le cœur du jeu. Entendre par cela : amélioration du gunplay, de l’éclairage, des graphismes ainsi que du boulot sur d’autres aspects fondamentaux. Par exemple, chaque arme aura maintenant sont propre pattern de recul qu’il sera possible d’apprendre par cœur, à l’image de CS:GO. On devrait avoir plus de détails au cours de cette saison. Pour l’instant, les développeurs ne sont pas trop bavards. Pour rappel, RoE est free-to-play et il est disponible sur Steam.