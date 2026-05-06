Durant la nouvelle édition de The Second Wind Games, le studio indé Lone Wulf a dévoilé une nouvelle bande-annonce de son rétro-FPS Kook. Pour rappel, l’action prend place dans un univers steampunk où vous incarnerez un personnage complétement déjanté et prêt à combattre les adeptes de Cthulhu et autres créatures inspirées de l’univers de Lovecraft. Pour ce faire, vous disposerez d’un arsenal plutôt conséquent comprenant un lance-roquettes équipé de projectiles téléguidés, un fusil à trois canons permettant des tirs simultanés ou encore, un lance-grenades générant une orbe de gravité. Vous pourrez également compter sur un puissant de coup de pied, capable de renvoyer les balles en plus de faire valdinguer les adversaires.

Pour un rétro-FPS, la direction artistique de Kook a l’air plutôt réussie avec des environnements variés issus de l’époque victorienne et de dimensions parallèles. Quant au gameplay, il semble bien nerveux et gore avec des pétoires qui ont de la patate. Pour le moment, le jeu n’a pas de date de sortie annoncée mais vous pouvez toujours l’ajouter à votre liste de souhaits Steam, si vous êtes intéressés.