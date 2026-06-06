Un trailer cinématique pour EMPULSE, un Titanfall-like par les devs de SPLITGATE: Arena Reloaded

On vous en parlait il y a une dizaine de jours, 1047 Games a annoncé EMPULSE, leur vision de ce que pourrait être Titanfall 3. Pour rappel, c’est le studio qui a signé l’échec SPLITGATE 2, qui s’est tellement planté qu’après sa sortie, il est reparti en bêta, puis est ressorti avec un autre nom, SPLITGATE: Arena Reloaded. Auront-ils plus d’humilité et arrêteront-ils de s’inventer des excuses avec ce nouveau projet ? En tout cas, voici le trailer cinématique, garanti sans aucune trace de gameplay :

En attendant d’en voir un peu plus, vous pouvez déjà ajouter EMPULSE à votre liste de souhaits depuis sa page Steam s’il vous intéresse.