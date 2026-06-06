Dreadline Express, un walking sim horrifique avec du deck building

À l’occasion de The Horror Game Awards Showcase 2026, on a découvert Dreadline Express, un jeu d’horreur psychologique avec des composantes de deck building. C’est très original et franchement intriguant. On imagine que les cartes serviront surtout à orienter la narration, mais même si la vidéo ne dure que quelques dizaines de secondes, elle donne plutôt envie de tester.

En plus, la direction artistique rétro avec de gros pixels semble plutôt réussie, alors pourquoi pas. Dreadline Express est pour l’instant prévu pour cette année.

Si vous aussi êtes intrigués par la proposition, n’hésitez pas à l’ajouter à votre liste de souhaits Steam.