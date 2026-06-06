BLIGHTEN, un joli rétro-FPS horrifique avec un bon feeling, mais rien d’autre

À l’occasion d’un showcase quelconque sur les jeux d’horreur, on a pu découvrir le trailer de BLIGHTEN, un rétro-FPS horrifique qui a l’air plutôt sympa. Pour tout vous avouer, on l’avait déjà découvert il y a quelques semaines en accédant aux playtests. On y avait trouvé du potentiel, notamment grâce à un putain de gunfeel et une direction artistique très réussie. Mais le level design n’était pas fou et les ennemis, un peu trop résistants, ce qui nous avait dissuadé d’en parler.

Les développeurs prévoient de sortir leur jeu cette année, sans plus de précisions. On espère que ce ne sera pas de si tôt, histoire qu’ils aient le temps de faire quelque chose d’intéressant.

En attendant, si vous êtes intéressés par BLIGHTEN, vous pouvez demander l’accès aux playtests, et l’ajouter à votre liste de souhaits Steam.