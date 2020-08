Si vous possédez un Chromebook, vous serez heureux d’apprendre que le service de streaming d’Nvidia, GeForce NOW, est disponible sur l’OS de Google depuis aujourd’hui. Récemment, le service synchronise aussi votre bibliothèque Steam, ce qui permet plus facilement de déterminer quels jeux sont disponibles sur la plateforme. Un Chromebook à 200€ et un abonnement à 5,49€ et vous avez un petite machine d’appoint pour vos séances de gaming en vacances.