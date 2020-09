Une vidéo contenant six minutes de gameplay multijoueur (à la manette) du prochain Call of Duty: Black Ops – Cold War a été diffusée par mégarde (paraît-il). On y découvre un nouveau mode de jeu, l’escorte de VIP, ainsi que quelques différences avec le titre précédent : il semble n’y avoir ni portes à ouvrir, ni possibilité de poser son arme sur les rebords, une barre de vie s’affiche au-dessus des ennemis et il est possible d’emporter une dizaine d’accessoires/compétences dans son loadout. Vous pouvez voir tout ça dans la vidéo ci-dessous mais, chut, ne dites rien à Activision :

Rappelons que Call of Duty: Black Ops – Cold War est le 17ème opus de la série et qu’il se déroulera… pendant la guerre froide, vous l’aviez deviné, bravo. Contrairement au précédent épisode développé par Infinity Ward, c’est cette fois-ci Treyarch (CoD World At War & Black Ops 1, 2, 3, 4…) qui en a la charge. On nous promet une campagne solo pleine de conspirations, un multijoueur nerveux et le retour du mode zombie. Et tout ça, avec le support du ray tracing ! Voilà qui donne envie de défendre la liberté et la démocratie à l’américaine.

Le jeu sortira le 13 novembre et on devrait avoir plus d’infos sur le mode multijoueur le 9 septembre.