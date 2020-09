Comme prévu, la nouvelle mise à jour gratuite incluant la campagne The Last Stand, réalisée par la communauté et validée par Valve, est disponible sur Left 4 Dead 2 depuis quelques heures. Offrant l’occasion de dépoussiérer le jeu et de défoncer à nouveau des centaines de zombies.

Au programme de cette mise à jour, outre la nouvelle campagne, sont disponibles 30 nouveaux succès à obtenir, 26 nouvelles cartes pour le mode survie, 4 nouvelles cartes pour le mode collecte ainsi deux nouvelles armes de mêlée. S’ajoute à tout cela, de nouveaux dialogues pour les survivants, de nouvelles animations pour les personnages, des modèles retravaillés, des améliorations concernant le PvP, de nouvelles options mais aussi deux nouvelles mutations : RocketDude & Tank run. Dans lesquelles, respectivement, vous pourrez vous envoyer en l’air à l’aide d’un lance-grenades ou bien fuir face à une horde de tanks… Mais le plus important dans tout ça, c’est que désormais vous ne passerez plus à travers les ascenseurs. Mieux vaut tard que jamais. Le patch note complet de la mise à jour est disponible sur Steam.