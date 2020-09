Comme prévu, le quatrième DLC de Borderlands 3 est disponible depuis aujourd’hui au tarif de 14,99€ si vous ne possédez pas le season pass. Rendez-vous sur Steam ou l’EGS. Intitulé Krieg le Sadique et l’Incroyable Butin de Pordel ou Psycho Krieg and the Fantastic Fustercluck pour les anglophiles. Le DLC vous invite à retrouver Krieg de Borderlands 2 pour une toute nouvelle aventure. La sortie s’accompagne d’un trailer, visible ci-dessous.

Les Sadiques sont partout dans la galaxie, mais d’où vient leur démence unique ? Patricia Tannis pense qu’ils ont été rendus fous par un lieu qu’elle surnomme le « Valhallarche », et la clé pour y accéder se trouve dans le plus brutasse de tous : Krieg, un allié improbable ayant mis sa Buzz-axe au service des Pillards écarlates. Pour découvrir la vraie nature du Valhallarche, un seul moyen : grimper dans l’esprit chaotique de Krieg.