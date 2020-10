Ubisoft s’est adressé aux joueurs d’Hyper Scape sur Reddit. Déjà, sachez qu’ils sont un petit peu déçu de la sortie du jeu sur les consoles de salon. Traduction : c’est un gros bide. Ils sont donc partis à la recherche d’explications. Premièrement, le jeu est trop difficile. Impossible pour les joueurs à la manette de viser correctement. Ils promettent donc de remédier à cela sans donner plus de détails. Traduction : on va rajouter un aim assist de malade.

“Il est clair d’après nos données que le skill ceiling important provoque une expérience difficile pour les nouveaux joueurs. Actuellement, il est trop difficile de viser, de suivre et d’endommager constamment les joueurs et de les éliminer, surtout sur les consoles.”

Deuxièmement, on s’emmerde. Y’a rien à faire. Pour cela, un nouveau système de progression/récompense devrait voir le jour. Rien de mieux que de débloquer des skins pour donner envie aux joueurs de rester. En plus, comme personne ne joue, il semblerait que ça prend des plombes pour lancer un match sur console. Ils vont donc ajouter des modes qui nécessitent un plus faible nombre de joueurs comme du TDM ainsi qu’un système de réapparition. Enfin, ils vont accélérer les choses pour mettre en place le cross-play.

TL;DR : Hyper Scape est une gros bide