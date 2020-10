Annoncée il y a quelques semaines, The Shattered Warpgate est la nouvelle mise à jour majeure de Planetside 2. Disponible depuis aujourd’hui, Elle ajoute une campagne scénarisée orientée vers le PvE, une première dans l’histoire du MMOFPS. Vous pouvez aujourd’hui découvrir ci-dessous les premières images de cette campagne qui sera découpée en plusieurs chapitres. Les détails sont disponibles sur la page dédiée. Notez que les différents chapitres sont disponibles à durée limitée puisque l’histoire et le monde évoluent au fur et à mesure.