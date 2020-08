Plusieurs de nos confrères (1,2,3), ont eu l’occasion d’essayer la prochaine mise à jour de Planetside 2, intitulée The Shattered Warpgate. Si le jeu est avant tout un MMOFPS avec du PvP, The Shattered Warpgate apportera une campagne scénarisée orientée vers le PvE qui sera découpée en plusieurs chapitres. C’est surtout un moyen pour les développeurs d’attirer les nouveaux joueurs et de ne pas les perdre trop rapidement. Aucune date n’est encore avancée pour la sortie, mais selon nos confères de MP1ST, une phase de bêta ouverte devrait bientôt s’ouvrir. Si vous êtes un joueur assidu de Planetside 2, une preview est aussi disponible à cette adresse. En attendant d’en savoir plus, vous pouvez découvrir quelques images ci-dessous. Pour les fans de PvP, rassurez-vous : d’autres nouveautés (armes, équipements, système de missions) concerneront aussi le jeu plus “classique”.