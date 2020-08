Feardemic, les développeurs de 2084, viennent d’annoncer The Raid. Un FPS multijoueur avec une dose de PvE dans une ambiance cyberpunk qui s’inspire directement d’Observer. Plusieurs modes de jeu seront disponibles : du simple FFA en passant par du Hack Them All dont je suis bien incapable de vous expliquer le principe. En fait, ça ressemble à une sorte de battle royale dans des espaces étroits où le dernier joueur a le droit d’affronter un boss. En tout cas, côté FPS, ça ressemble vraiment beaucoup à 2084 avec une surcouche multijoueur. Aucune date de sortie n’est annoncée, et un site internet est à disposition pour suivre l’actualité du titre.