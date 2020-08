BPM: Bullets Per Minute, le FPS/jeu de rythme/rogue-lite, a dévoilé un peu de gameplay durant le Future Games Show. Au programme : des donjons générés aléatoirement à chaque partie, un système de scoring basé sur la synchronisation du joueur avec la musique, une bande-originale qualifiée “d’Opéra Rock Épique” par les développeurs et surtout du rouge, du rouge partout.

Si vos yeux ont survécu à cet enfer colorimétrique, sachez que BPM: Bullets Per Minute sortira le 15 septembre prochain sur Steam et plus tard sur consoles.