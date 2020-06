Supraland vient de communiquer la date de sortie de son premier DLC, Crash. Ce sera le 3 juillet prochain. Le titre, une sorte de metroidvania en vue à la première personne, s’est d’ailleurs écoulé à 250 000 exemplaires. Pour rappel, deux DLCs sont prévus. Ils devraient continuer l’histoire du jeu principal avec quelques ajouts. Ce premier DLC promet une aventure de 10 à 15 heures qui se concentre essentiellement sur les puzzles, énigmes et beaucoup moins de combats. Il y a quelques mois, on pouvait apercevoir en vidéo une des nouveautés, Suprarace. Crash possède déjà sa page Steam, et vous pouvez découvrir ci-dessous le trailer de gameplay :