Après un court teaser publié à l’occasion du PC Gamer Show en juin dernier, The Forgotten City (un ancien mod Skyrim) nous dévoile aujourd’hui dix minutes de gameplay. Enfin, ça, c’est le titre de la vidéo dans le communiqué de presse. Chez NoFrag, nous avons plutôt compté neuf minutes de dialogues soporifiques et une minute où le joueur se déplace d’un personnage à un autre. Encore pire qu’un walking-sim !

Pour rappel, The Forgotten City est un narrative-driven game (la version méliorative des termes walking-sim) dont voici le synopsis :

Prisonniers d’une cité souterraine secrète oubliée sous l’Empire Romain, vingt-six âmes s’accrochent à la vie. Dans cette utopie fragile, si une personne viole la mystérieuse Règle d’Or, tout le monde meurt. Transporté 2000 ans en arrière, vous allez revivre leurs dernières heures dans une boucle sans fin. A vous d’explorer et d’enquêter pour révéler les secrets de la ville et changer ainsi le cours des évènements. Ce n’est qu’en jouant astucieusement avec la boucle temporelle et en faisant des choix moraux – parfois difficiles – que vous pourrez espérer résoudre le formidable mystère qui entoure la cité. Ici, chacune de vos décisions aura des conséquences. Le destin de la ville est entre vos mains.

Le jeu, qui a été annoncé en 2018, n’a toujours pas de date de sortie précise, hormis un vague hiver 2020. Vous pouvez cependant déjà l’ajouter à votre liste de souhaits sur Steam.