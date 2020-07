Halo 3 débarque le 14 juillet sur PC

Comme vous le savez, Halo: The Master Chief Collection permet aux joueurs de découvrir les jeux de cette franchise sur PC. Les différents titres arrivant les uns après les autres, c’est désormais au tour de Halo 3 de débarquer. Il sera disponible le 14 juillet et comme aucun défilé militaire n’aura lieu ce jour-là vous n’aurez pas d’autre choix que de devoir y jouer. Pas de chance. La page Steam est déjà en ligne, mais l’achat n’y est pas encore possible.

Tout ça histoire de vous mettre l’eau à la bouche avant le Xbox Games Showcase prévu ce jeudi 23 juillet et dans lequel Microsoft a prévu de dévoiler un peu plus le prochain titre de la série, à savoir Halo Infinite. Bref, en attendant tous ça vous avez droit à un court et inintéressant teaser d’annonce pour cette sortie PC de Halo 3.