The Cycle, le Battle Royale exclusif à l’Epic Games Store et développé par YAGER, vient de recevoir sa dernière mise à jour qui apporte entre autres du matchmaking basé sur le niveau des joueurs. Grâce à l’aide d’Amazon Gamelift, les développeurs ont pu évaluer le niveau des joueurs depuis leurs débuts et ainsi proposer un matchmaking fonctionnel.

De plus, un système de niveau dépendant de vos compétences fait aussi son apparition avec des cosmétiques et autres fioritures en guise de récompense. Par ailleurs, des statistiques sont maintenant à disposition, de quoi montrer aux autres joueurs que vous avez le plus gros e-penis du jeu !

Le reste de la mise à jour concerne des ajustements des armes, des combinaisons, etc. Vous en trouverez le détail sur le site officiel du jeu.