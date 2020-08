Crysis Remastered sortira le 18 septembre sur PC

Initialement prévu pour le 23 juillet et après un premier aperçu très moyen —qui avait déchaîné les foules, Crysis Remastered était finalement repoussé de quelques semaines début juillet. Crytek revient vers nous aujourd’hui pour annoncer que le jeu sortira finalement le 18 septembre prochain sur PC. Pour l’occasion, une nouvelle vidéo est sortie et nous restons toujours aussi dubitatifs devant ses images loin de reproduire la claque qu’était Crysis en 2007. Ou alors, c’est parce que ça tourne sur PS4/Xbox.

Ce n’est pourtant pas faute d’essayer de nous balancer tout le jargon approprié :

Des textures haute qualité jusqu’à 8K, d’une compatibilité HDR, d’un anti-aliasing temporel, du Screen Space Directional Occlusion (SSDO), du Global Illumination (SVOGI), ou encore de profondeurs de champ à la pointe de la technologie, de nouveaux paramètres de lumière, d’un flou cinétique, de la cartographie parallax occlusion, des fonctions Screen Space Reflections and Shadows (SSR & SSS), ainsi que des nouveaux effets de particules améliorés et plus encore. De nouveaux ajouts comme le ray tracing permettent au jeu de bénéficier d’une mise à jour visuelle majeure.