Le simulateur de ferrailleur de l’espace Hardspace: Shipbreaker reçoit aujourd’hui sa mise à jour 0.2.0 dont le principal ajout sont des challenges hebdomadaires. Toutes les jeudis en fin de journée, un nouveau vaisseau, le même pour tous les joueurs, sera disponible au démantèlement pendant une semaine. Avec les mêmes outils, exactement la même configuration, etc., les joueurs auront ainsi sept jours pour obtenir le meilleur résultat possible et ensuite comparer la taille de leur e-penis dans un tableau des scores.

En parallèle, une autre nouveauté est l’arrivée du Cargo Polaris. Ce dernier n’est là que pour la décoration et il viendra juste régulièrement récupérer tous les détritus que vous laissez dans votre benne à ordure de l’espace. La mise à jour apporte évidemment aussi son lot de corrections de bugs, etc. dont vous trouverez la liste complète ici.