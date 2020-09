Après avoir essayé la Kain 200 AIMO en juin dernier, on se retrouve aujourd’hui avec la Kone Pure Ultra de chez Roccat, une petite souris filaire, très légère et à l’éclairage RGB discret. Un point positif dès le départ.

Caractéristiques

D’un poids de 66g, elle mesure 11.5 x 7 x 3.9 cm et offre un polling rate de 125 à 1000 Hz. Côté capteur, on retrouve encore le Owl-Eye qui monte jusqu’à 16 000 DPI. Très classique donc, et on est maintenant habitué à ce capteur qui s’est montré fiable dans nos précédents tests de la marque. Notez que la version blanche pèse 66,5 g soit 0.5 g de plus. Pourquoi ? Mystère. J’ai eu entre les mains la version noire.

Quelques mesures

Comme d’habitude, j’ai d’abord voulu vérifier si la souris était capable de maintenir le polling rate à 1000 Hz, puis la valeur réelle du DPI par rapport à la valeur d’usine et enfin, s’il était possible de faire décrocher la souris avec des mouvements rapides. Dans tous les cas, les résultats sont très bons, comme vous pouvez l’observer sur les courbes ci-dessous. Sauf indication contraire, l’ensemble des mesures est réalisé avec un polling rate de 1000Hz.

Réponse de la Kone Pure Ultra aux différents polling rate

2. Réponse de la Kone Pure Ultra à différentes vitesse de mouvement

3. Tentative de décrochage

4. Mesure du réglage d’usine du capteur

Si la précision du capteur semble correcte lorsqu’on monte en DPI, les réglages d’usine peuvent différer de la réalité, qu’en est-il de sa valeur réelle ? Dans le cas de la Kone Pure Ultra, le réglage d’usine à 800/1200 DPI est légèrement dans les choux. Pour le reste, on est sur une marge d’erreur de 1 à 3 %. Des résultats cohérents avec nos autres données sur les souris de chez Roccat équipées du même capteur.

Réglage cible 400 800 1200 1600 3200 Mesure 1 408 765 1202 1634 3240 Mesure 2 410 851 1257 1587 3202 Mesure 3 410 847 1218 1564 3226 Mesure 4 410 842 1210 1575 3141 Mesure 5 405 837 1250 1619 3122 Moyenne (réelle) 408.6 828.4 1227.4 1595.8 3186.2

À l’usage

Petite et légère, elle ne dispose malheureusement que d’un nombre de boutons limité : deux sous le pouce, et deux sous la molette (non débrayable) pour le réglage des DPIs. Notez qu’ils peuvent, bien évidemment, être réattribué via le logiciel. En dehors de cela, elle respecte le maigre cahier des charges pour une souris d’entrée de gamme.

Logiciel

Vous connaissez la chanson : nous avons affaire au logiciel Roccat Swarm, très simple à utiliser, épuré et vous permettant de choisir facilement la vitesse du double-clic, le DPI, de réaliser des macros, ou encore de régler la vitesse de défilement de la molette. Ici, pas trop de choix côté éclairage mais vous pouvez toujours choisir couleur et intensité pour le logo de la souris.

Conclusion

Pour son tarif abordable d’une cinquantaine d’euros sur Amazon, la Kone Pure Ultra de chez Roccat représente une souris d’entrée de gamme respectable. Sans briller par son nombre de bouton ou par sa finition qui peut faire très plastique, elle devrait satisfaire les joueurs avec un budget limité. Elle est disponible en deux couleurs : blanche ou noire.

Les + :

Souris petite, légère

Éclairage RGB discret

Les – :