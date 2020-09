Bethesda a dévoilé une série d’artworks illustrant les environnements de DOOM Eternal ainsi que les commentaires des artistes. C’est assez étonnant : on s’attendait plutôt à voir des images dévoilant le DLC à venir, The Ancient Gods Part 1, mais ce n’est pas le cas. Tant pis, certaines illustrations feront de chouettes wallpapers.

Le Hub par Colin Geller :

« Pendant le développement visuel de la Forteresse de la Destruction, c’est cette image qui a vraimentréussi à transmettre ce qu’on recherchait, quelque chose qui rappelait le château de Dracula. C’était assez génial de broder sur le thème de ce vaisseau qui fait office de place forte pour le Slayer. La version finale en jeu a conservé ces thèmes, et le résultat est génial. »

L’Enfer sur Terre par Colin Geller :

« L’idée ici était de donner le ton pour les vues panoramiques et les décors en arrière-plan qui apparaîtraient dans la mission Super nid à gore. C’était un processus très plaisant, qui a permis d’aboutir à une image montrant le chaos irréversible qui s’abat sur l’humanité alors que l’Enfer s’apprête à tout dévorer. »

L’Enfer sur Terre par Alex Palma :

« La direction générale de cette image, c’était le sang et les entrailles envahissant une cité en ruines. Le défi consistait à mêler ces idées ensemble tout en leur donnant une identité heavy metal ! »

La structure extérieure du BFG10K par Bryan Flynn :

« Ceci est un aperçu de la structure extérieure qui entoure le BFG 10k. Les zones supérieures sont plus adaptées au passage des employés humains, tandis que les zones inférieures sont un véritable fouillis de câbles et de tuyaux qui mènent vers le canon. »

L’intérieur du BFG 10K par Bryan Flynn :

« La modélisation de l’intérieur du BFG 10k reste l’une de mes tâches préférées. Je voulais faire ressentir toute l’énormité du canon en ajoutant des petits échafaudages et passerelles écrasés par des structures massives permettant de concentrer l’énergie de l’arme. Sa forme a également été conçue pour permettre au joueur d’être aux premières loges pour admirer le feu d’artifice que le Slayer s’apprête à déclencher. »

Le Complexe par Colin Geller :

« Au début du développement de la mission Complexe de l’ARC, nous nous étions mis d’accord pour dire que le complexe représentait l’un des derniers bastions de l’humanité sur Terre. Cette version est bien plus impressionnante que le résultat final, mais on retrouve déjà le contraste entre l’intérieur et l’extérieur des murs. Les différences d’échelle en ont fait une tâche très plaisante. »

La Sentinelle par Alex Palma :

« Ceci était l’une des toutes premières illustrations réalisées pour DOOM Eternal. Elle était plus censée servir de source d’inspiration qu’autre chose. Elle nous a permis de donner à voir le passé du Doom Slayer tout en enrichissant l’univers du jeu. »

Le Colisée par Alex Palma :

« Un excellent souvenir. Le colisée ajoute énormément de profondeur, aussi bien visuellement que pour l’histoire du jeu. Ça m’a fait très plaisir qu’on s’oriente vers ce genre de récit pour DOOM Eternal. »

La Sentinelle par Ethans Evans :

« Pendant ses aventures en route vers Nekravol, le Slayer peut voir les vestiges d’anciens combats entre des méchas des Sentinelles et des titans démoniaques. Cette image montre l’un des nombreux méchas que vous croiserez dans cette zone. Le démon a été réalisé par Jon Lane. Le mécha par Emerson Tung. »

Le Paradis par Emerson Tung :

« C’est l’une des illustrations qui nous a aidés à nous arrêter sur la version finale d’Urdak. Nous nous étions mis d’accord assez tôt pour dire que le paradis dans DOOM Eternal devrait être représenté différemment de ce qu’on retrouve traditionnellement dans la pop culture et les représentations religieuses, et je me suis donc penché sur l’art biomécanique de H.R. Giger et le surréalisme de Beksinski pour y puiser l’inspiration. »

L’Enfer par Jon Lane :

« Dans DOOM Eternal, l’enfer est largement inspiré des illustrations des albums de heavy metal et de ses anciennes représentations dans les jeux précédents. Pour Eternal, nous avons choisi de donner satisfaction à ceux qui en attendaient une lecture littérale : du feu, du soufre, une iconographie religieuse omniprésente et des décors toujours plus démesurés. On a vraiment lâché la bride et on a pu explorer à fond toute l’horreur et la brutalité des environnements. Les fans de la série trouveront de nombreux clins d’œil pas toujours évidents aux jeux cultes de la série dans Nekravol. »

Rappellons que le premier DLC de Doom Eternal, The Ancients God Part 1, sortira le 20 octobre prochain et sera un stand alone.