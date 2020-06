Notre dernière expérience avec Roccat remontait en août 2019, avec le test de la Kone Pure. On retrouve aujourd’hui la marque allemande, rachetée il y a 1 an par Turtle Beach, pour une souris sans-fil, la Kain 200 AIMO. Une souris assez petite et très légère avec une autonomie assez impressionnante.

Caractéristiques

La Kain 200 Aimo mesure 124 x 65 x 43 mm et ne pèse que 105 g. Malgré qu’elle soit sans-fil, elle n’est pas du tout imposante. C’est une souris à réserver aux petites mains. Côté capteur, elle embarque toujours le capteur Owl-Eye qui monte jusqu’à 16 000 DPI avec un polling rate allant de 125 à 1000 Hz.

Quelques mesures

Comme d’habitude, j’ai d’abord voulu vérifier si la souris était capable de maintenir le polling rate à 1000 Hz, puis la valeur réelle du DPI par rapport à la valeur logiciel et enfin, s’il était possible de faire décrocher la souris avec des mouvements rapides. Dans tous les cas, les résultats sont très bons, comme vous pouvez l’observer sur les courbes ci-dessous. L’ensemble des mesures ont été effectuées en mode sans-fil.

J’ai effectué des mouvements lents ou rapides du poignet de type aller-retour. Comme vous pouvez le voir, à aucun moment la souris ne décroche, ce qui correspondra aux situations dans la plupart des FPS, même rapides.

Enfin, j’ai voulu vérifier s’il y avait un décrochage de la Kain 200 AIMO en effectuant le mouvement le plus rapide possible sur toute la longueur de mon tapis, là encore à plusieurs valeurs de DPI. Aucun soucis de tracking.

Si la précision du capteur semble correcte lorsqu’on monte en DPI, les réglages d’usine pouvant différer de la réalité, qu’en est-il de sa valeur réelle ? Dans le cas de la Kain 200 AIMO, le réglage d’usine à 400 DPI est totalement dans les choux. Pour le reste, on est sur une marge d’erreur de 1 à 3 %.

Réglage cible 400 800 1200 1600 3200 Mesure 1 460 806 1256 1644 3276 Mesure 2 479 812 1267 1617 3228 Mesure 3 464 805 1223 1595 3195 Mesure 4 456 810 1238 1634 3145 Mesure 5 485 806 1222 1657 3271 Moyenne (réelle) 468,8 807,8 1241,2 1629,4 3223

Concernant l’input lag, je ne suis pas équipé pour le mesurer de manière fiable. Nos confrères de Techpowerup, ont mesuré une valeur de 1.5 à 2 ms.

À l’usage

Si vous êtes à la recherche de la discrétion côté RGB, la Kain 200 AIMO ne propose qu’un discret éclaire sur la molette et le logo. Bien évidemment, désactivable. Petite taille oblige, elle n’embarque seulement que deux boutons sous le pouce. La molette n’est pas débrayable, et 1 bouton additionnel est présent sous cette dernière pour régler le DPI à la volée.

Globalement, la Kain 200 AIMO rattrape son avarice en boutons par une autonomie très bonne. Roccat annonce une autonomie de 35 à 50 heures en fonction de l’éclairage. Avec, une utilisation bureautique la journée, 2/3 heures de jeu le soir et l’éclairage RGB au minimum. J’ai une autonomie d’environ 40 heures. Ce qui est très acceptable. L’époque des souris sans-fil avec une batterie ridicule est maintenant loin. Bien évidemment, vous pouvez aussi brancher la bête avec pour l’utiliser pendant qu’elle recharge.

Logiciel

Vous connaissez la chanson : nous avons affaire au logiciel Roccat Swarm, très simple à utiliser, épuré et vous permettant de choisir facilement la vitesse du double-clic, le DPI, de réaliser des macros, ou encore de régler la vitesse de défilement de la molette. Ici, pas trop de choix côté éclairage mais vous pouvez toujours choisir couleur et intensité pour le logo de la souris. Le logiciel vous permet aussi d’observer le niveau de batterie, et peut vous alerter lorsqu’elle est presque vide.

Conclusion

La Kain 200 AIMO est un excellent choix dans le domaine des souris sans-fil. Elle aborde une tarif de 99,99€, et disponible chez Amazon. Néanmoins attention, elle est à réserver aux petites mains. Notez qu’elle est disponible en différents coloris : blanc ou noir. Toutes les informations sont disponibles sur le site du constructeur.

Les + :

Souris petite, légère

Éclairage RGB discret

Autonomie très correcte en l’absence d’éclairage

Les – :