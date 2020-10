Alors que Squad vient de sortir en version 1.0, Offworld Industries s’occupe déjà de mettre la feuille de route à jour pour les mois à venir. Dès le mois de novembre, les insurgés recevront de nouveaux véhicules ainsi que de nouvelles armes. Des changements devraient aussi avoir lieu côté gameplay au niveau des hélicoptères et du système de réapparition. Au mois de décembre, comme prévu, ce sera une nouvelle faction (USMC), une nouvelle carte (Black Coast) et 3 nouveaux véhicules pour l’armée britannique. En même temps, les véhicules amphibies feront leur apparition. À plus long terme, en 2021, 2 nouvelles factions sont prévues dont les forces armées australiennes ainsi que deux cartes. Pour rappel, si vous voulez suivre le développement, un Trello est à disposition. Vous pouvez retrouver notre test de Squad à cette adresse, qui se concluait ainsi :

Squad est une référence dans le FPS tactique semi-réaliste à grande échelle. Son ambiance visuelle et sonore offre des moments épiques d’adrénaline qu’il est difficile de retrouver ailleurs. Mais surtout, Squad révèle tout son potentiel lorsque l’on est entouré des bonnes personnes, capables de communiquer et de suivre les ordres. Le jeu peut rapidement devenir un enfer sans leadership ni travail d’équipe. Son rythme ne plaira pas à tout le monde : c’est un FPS clivant, qui n’est pas à mettre entre toutes les mains, mais qui vous offrira des moments inoubliables si vous êtes sensible au son des M4 qui claquent dans le désert.