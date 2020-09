Après un Kickstarter à 300 000€, Squad était en accès anticipé sur Steam depuis décembre 2015. 5 ans plus tard, ce FPS tactifrais à grande échelle arrive en version 1.0 l’air de rien. Une sortie qui s’accompagne, finalement, d’affrontements à 50 vs 50 qui étaient l’une des promesses initiales des développeurs, Offworld Industries. Les joueurs ont aimé critiquer la lenteur du développement, les promesses pas toujours respectées, ou encore les nombreux soucis d’optimisation. Pourtant, malgré ses défauts et son parcours parfois chaotique, Squad est l’un des meilleurs FPS dans son genre, sans être aussi prise de tête qu’Arma et très loin de l’ambiance arcade d’un Battlefield. Squad n’est pas fait pour tout le monde. Parfois lent, parfois rapide, parfois frustrant, parfois épique : une patrouille calme dans les rues de Fallujah peut se transformer d’un coup en une scène d’action façon La Chute du Faucon Noir.

Un générateur d’histoires

Après avoir établi une position fortifiée au sud à proximité d’un carrefour routier, nous avons attendu 20 minutes en embuscade. Notre chef d’escouade espérait surprendre ces salopards de ruskovs qui tenteraient de prendre nos frères d’armes par le flanc. Malheureusement, nous nous retrouvons le bec dans l’eau. Après consultation avec le commandant, nous décidons de bouger et rebroussons chemin vers notre véhicule de transport pour tenter de flanquer les russes. Après 200 mètres, nous nous retrouvons nez à nez avec un autre camion, russe. Apparemment, nous campions chacun de notre côté et avons eu la même idée de bouger, au même moment. Notre pilote, peu expérimenté, panique et nous envoie dans le fossé, pour finir dans un arbre quelques mètres en contrebas. Même pas le temps de vérifier si tout le monde est en un seul morceau que ces racailles de communistes commencent à nous canarder. C’est une véritable débandade de notre côté jusqu’au moment où l’un des nôtres hurle “Grenade ! À couvert !”. À peine le temps de me plaquer au sol que l’explosion siffle dans mes oreilles. Notre chef d’escouade est mort. Pendant peut-être 10 à 12 minutes, ce sera alors un jeu du chat et de la souris parmi les balles qui fusent. C’était sans compter sur notre soutien aérien, puisque qu’un Blackhawk débarque pour arroser ces pourritures de communistes et sauver au passage nos vies. Après ça, j’ai dû partir manger, alors je ne sais pas la suite de l’histoire.

Une optimisation aléatoire

L’optimisation du titre est toujours très aléatoire. On ne peut pas cracher sur le travail réalisé au cours du développement, parfois – et malheureusement – réduisant drastiquement objets et feuillages sur certaines cartes. Le jeu tourne donc plus ou moins bien en fonction des environnements et se retrouve souvent sous la barre des 60 FPS sur ma configuration (RTX 2080, i7-8700k, 32Gb Ram 3200 Mhz) lors des affrontements ou sur des cartes très denses, comme la dernière en date, Fallujah, orientée CQC (Close Quarters Combat). N’oubliez quand même pas que le titre est loin d’être un fast-fps : il est parfois plus contemplatif qu’actif lorsqu’il s’agit de défendre une position ou d’observer les mouvements adverses du haut d’un toit. Donc, on s’accommode plutôt facilement des 50-70 FPS en moyenne. À côté de cette optimisation variable, sujet de discorde entre les joueurs, l’ambiance visuelle et sonore de Squad épate. Quand les balles sifflent au-dessus de votre tête, que les obus de mortier commencent à pleuvoir ou qu’un A-10 Warthog plonge sur vous : on y croit, on se cache et on implore son chef d’escouade de nous sortir de là.

Parfois, ça bug.

Il subsiste bien quelques bugs de temps en temps : rester bloqué dans un bâtiment trop proche d’un point de réapparition, ne plus être capable d’épauler son arme sans raison, ou se prendre les pieds dans une texture ou un objet. Mais honnêtement, ils sont maintenant rares et ne gâchent que rarement l’expérience de jeu.

Loin d’être un simulateur de marche

Squad a souvent été critiqué et moqué comme un jeu de balade en forêt ou dans le désert où l’action est rare et où l’on s’ennuie rapidement, critique que l’on pouvait accepter à ses débuts mais qui témoigne aujourd’hui de détracteurs idiots et mal informés n’ayant pas relancé le jeu depuis longtemps. Les véhicules sont beaucoup plus présents et depuis peu, les hélicoptères ont fait leur apparition. Même s’ils se font fait désirer pendant longtemps, ils imposent un rythme dès le début de la partie. Enfin, il est quand même maintenant très rare de devoir réapparaître à son camp de base et marcher pour rejoindre son escouade. Entre les FOBs (Forward Operating Base), les Rally Points, ou encore les médecins : on est rapidement replacé dans l’action avec ses coéquipiers. Il a été difficile de trouver un équilibre pour les développeurs afin d’offrir une expérience rythmée, et même aujourd’hui ils réalisent encore quelques ajustements sur ce système. Un rythme sinusoïdale avec ses temps forts ou faibles. Il y aura toujours de la marche à faire, des aller-retours à réaliser, mais qui font intégralement partie de l’expérience. Une partie dure en moyenne 40 à 50 minutes, et bien que Squad offre de nombreux modes de jeu, Advance and Secure et Invasion sont les plus populaires.

J’ai glissé, chef !

Il y a du monde !

Squad possède une solide base de 3000 à 5000 joueurs, et les serveurs sont bien remplis depuis sa sortie d’accès anticipé. Tellement, qu’il faut maintenant faire la queue pour accéder aux serveurs les plus agréables peuplées de personnes qui aiment jouer en équipe.

Bien qu’il y ait du gameplay pour tous les goûts : tankistes, pilotes d’hélicoptères, médecins, antichars ou tout simplement routiers, l’expérience que l’on retire de Squad va surtout dépendre d’avec qui on y joue. Car oui, vous pouvez si vous le désirez passer votre temps à faire des aller-retours en camion pour alimenter les différentes bases en ressources nécessaires pour la construction ou le réapprovisionnement en munitions. Vos meilleures parties et moments découleront d’un chef d’escouade expérimenté capable de se coordonner avec les autres groupes et, depuis peu, le commandant. Il est parfois difficile de trouver ce type de partie même si la communauté autour du jeu est très sympathique et ouverte aux nouveaux joueurs. Le conseil est assez simple : si votre chef d’escouade est inexistant et sans micro, allez voir ailleurs. Enfin, difficile d’imaginer jouer à Squad sans en posséder un pour communiquer avec ses coéquipiers. Même si vous pouvez jouer au soldat muet en écoutant les ordres, vous passez tout de même à côté de l’un des points forts du jeu : la communication. Une fois que vous avez quelques heures de jeu dans vos Rangers, il ne faut pas hésiter à endosser le rôle de petit chefqui change aussi toute la perspective d’une partie.

C’est quoi le commandant ?

Un peu comme dans Battlefield, le commandant est élu au début de la partie. Il peuvent demander des reconnaissances aériennes ou des bombardements tout en étant présents sur le terrain. Un bon commandant sera capable de coordonner les différentes escouades et peut changer la dynamique d’une partie. En tant que simple troufion, vous ne pouvez pas communiquer avec lui. C’est votre chef d’escouade qui fait relais.

Impossible de plaire à tout le monde

Squad s’est fortement étoffé en contenu au cours de ces 5 dernières années. Aujourd’hui, ce sont 20 cartes jouables, 7 factions différentes, de l’armée américaine aux forces rebelles façon milice en passant par l’armée canadienne ou la dernière en date, la Middle Eastern Alliance. Chaque faction possède ses armes et ses véhicules et il existe donc une réelle diversité à chaque partie. Squad repose sur un système de rôles/kits, de l’ingénieur qui dispose de mines/C4 au tireur d’élite très utile pour la reconnaissance. Quel que soit le rôle que vous choisissez, les affrontements seront jouissifs et intenses. N’imaginez pas courir au milieu d’un champ pour aller anéantir une escouade. Ici, vous mourrez très rapidement en une à trois balles, parfois (souvent) sans savoir d’où vient le tir. Il vous faudra observer, communiquer, patienter. Certains adoreront, d’autres détesteront puisqu’il propose un style de jeu très exigeant qui risque de frustrer les joueurs du dimanche ou les fans de Call of Duty. Pour les nouveaux, il faut vraiment faire un effort pour passer les premières heures qui seront assurément aliénantes. Heureusement, sachez qu’un tuto d’une vingtaine de minutes est disponible dans le jeu, et qu’il est indispensable avant de se lancer dans une partie multijoueur.

Et ce n’est pas fini !

Le développement du titre est loin d’être terminé. La feuille de route est visible et plusieurs mises à jour – gratuites – sont déjà prévues pour ajouter armes, véhicules, cartes et factions pour étoffer un jeu déjà très approfondi. Le studio est exemplaire sur le suivi au cours de ces dernières années mais aussi pour celles à venir. Alors oui, les mauvaises langues diront que l’aviation ne sera finalement jamais présente, les backers de la première heure trouveront le titre trop accessible et que la carte devient parfois un bordel sans nom, entre flèches et marqueurs. Pour moi, qui trouve Arma beaucoup trop lourd et Battlefield trop casual, Squad est un mixte parfait des deux mondes.

Une référence dans le FPS tactique

Squad est une référence dans le FPS tactique semi-réaliste à grande échelle. Son ambiance visuelle et sonore offre des moments épiques d’adrénaline qu’il est difficile de retrouver ailleurs. Mais surtout, Squad révèle tout son potentiel lorsque l’on est entouré des bonnes personnes, capables de communiquer et de suivre les ordres. Le jeu peut rapidement devenir un enfer sans leadership ni travail d’équipe. Son rythme ne plaira pas à tout le monde : c’est un FPS clivant, qui n’est pas à mettre entre toutes les mains, mais qui vous offrira des moments inoubliables si vous êtes sensible au son des M4 qui claquent dans le désert.

Squad est disponible sur Steam, actuellement à -25% et son prix augmentera le 7 octobre prochain, passant de 40€ à 50€. N’attendez pas trop pour craquer.