Alors que la bêta 21 de Squad est disponible depuis début août, quelques features promises manquaient à l’appel. Ce n’est plus le cas depuis aujourd’hui avec la mise à jour 21.1. Le nouveau système de FOB, intitulé bleed-out, est en place. Le principe est simple : après la destruction d’une FOB, vous avez 60 secondes pour la reconstruire et empêcher sa disparition. Pour cela, il suffit d’utiliser votre bonne vieille pelle chinoise. Notez que rien n’est définitif pour le moment, et qu’une mise à jour de l’UI devrait intervenir pour signaler une FOB en train “de saigner“. Le second changement concerne le Rallypoint, qui est dorénavant un objet dans l’inventaire du chef d’escouade. Il nécessitera de se réapprovisionner pour être utilisé à nouveau. Enfin, ce patch apporte son lot d’optimisation et bugs en moins. Vous pouvez découvrir le changelog complet à cette adresse ainsi que quelques commentaires des développeurs concernant les deux nouveaux systèmes présentés ci-dessus.