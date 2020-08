New World Interactive vient de publier la mise à jour 1.7.1 pour Insurgency Sandstorm. Orientée vers la qualité de vie pour répondre à de nombreuses critiques de la communauté. Bien qu’elle se consacre à l’optimisation (migration sur l’Unreal Engine 4.25) et la chasse aux bugs, quelques nouveautés sont de la partie : des chargeurs transparents pour le G36K, le rechargement rapide pour certaines armes comme le PKM ou la M240B, la possibilité de retirer le front sight sur certaines armes comme la M4A1 et la M16A4 pour une meilleure visibilité, quelques nouvelles animations et un ajustement de la luminosité des viseurs en vision nocturne. Vous pouvez découvrir l’intégralité des changements à cette adresse. Pour le reste, voici quelques GIFs pour faire exploser votre facture mobile :