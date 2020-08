Bien que le studio Bad Pixel travaille encore sur le prochain contenu pour Deadside, les développeurs annoncent avoir déjà rendu disponibles en jeu quelques éléments de la mise à jour 0.1.8. Un nouvel événement y est à l’honneur : les largages aériens. Vous le devinerez aisément, des caisses seront larguées par un hélicoptère quelque part aléatoirement sur la carte. Leur contenu est précieux, et c’est une excellente opportunité pour tendre une embuscade. Ou se faire tuer. Avec cela, de nouveaux équipements tactiques sont ajoutés, un casque et une veste, ainsi que plusieurs nouvelles armes visibles ci-dessous : un fusil sniper, le Barrett M99 et deux fusils d’assaut : le HK MG36 et le RPK. Quelques améliorations sont aussi de la partie comme par exemple la possibilité de crafter plusieurs items à la fois.

Un mode PvE est désormais disponible via les options de votre serveur. Il est donc possible de faire en sorte que les joueurs ne se blessent plus entre eux. De nouvelles options vous permettront de restreindre l’accès à votre serveur aux joueurs ayant un bannissement VAC à leur actif, de faire en sorte que les bases des joueurs ne disparaissent plus après un certain temps d’inactivité ou bien d’augmenter jusqu’à dix le nombre de joueurs dans une même équipe. Ajoutons à cela un certain nombre d’ajustements et de corrections de bugs dont vous trouverez la liste complète sur Steam. Aucune date de sortie n’est pour le moment annoncée concernant la sortie complète de la mise à jour 0.1.8, mais vous trouverez quelques informations sur les futurs éléments à venir en jeu en suivant ce lien. Pour rappel, Deadside est actuellement toujours en accès anticipé.