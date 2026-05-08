The Mound: Omen of Cthulhu – Une présentation de gameplay qui fait peur… mais pas dans le bon sens

On avait déjà eu un premier aperçu de The Mound: Omen of Cthulhu lors de la Nacon Connect 2025… et, soyons honnêtes, on s’était dit qu’on risquait de se faire chier au bout de quelques heures. L’univers lovecraftien intriguait, mais le gameplay paraissait déjà mollasson. La présentation diffusée lors de l’édition 2026 n’a malheureusement fait que confirmer cette impression.

La vidéo montre quelques séquences de gameplay, mais pour être honnête, absolument rien ne va dans le bon sens. Les déplacements sont mous, l’action est sans aucune saveur, sans réactivité, et les armes, pourtant mises en avant dans la communication officielle, n’arrivent pas à rattraper le coup. Le pistolet semble au moins avoir un peu d’impact et peut effectivement exploser la gueule d’un ennemi, mais c’est bien la seule arme qui donne cette impression. Le reste paraît inutile, sans puissance, sans intérêt, et incapable d’apporter la moindre sensation satisfaisante. Quant à l’horreur lovecraftienne, elle est totalement absente. On ne perçoit aucune montée en tension, aucune menace palpable, aucune ambiance oppressante.

L’environnement semble globalement réussi, mais il manque cruellement de personnalité. La jungle est jolie, mais loin d’être inquiétante, donnant plus l’impression d’une balade tranquille que d’une descente dans un cauchemar cosmique. La direction artistique reste solide et l’univers a du potentiel, mais quand tout le reste est aussi mou, difficile d’y croire. Si la présentation est censée nous vendre le jeu, c’est tout l’inverse. Le gameplay semble répétitif, sans rythme, et incapable de maintenir l’intérêt sur la durée : exactement ce qu’on craignait déjà l’année dernière.

The Mound: Omen of Cthulhu est prévu pour le 15 juillet 2026, mais pour l’instant, difficile d’être optimiste. Si vous êtes intéressé, vous pouvez l’ajouter à votre liste de souhaits Steam.