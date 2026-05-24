Nouveau devlog pour SAFE INSIDE : trois ans de boulot pour rater leur copie de Left 4 Dead

En début de semaine dernière, les deux développeurs de SAFE INSIDE ont partagé leur quatrième devlog. Intitulée « What 3 YEARS of Developing Our Co-Op Horror Zombie Game Looks Like », la vidéo s’étend sur quelques détails techniques et les retours de playtests fermés. Pour ceux qui auraient oublié, on se demandait, en août 2025, ce qui les motivait à vouloir créer un ripoff de Left 4 Dead en moins bien. On ne peut pas dire qu’on soit beaucoup plus emballés aujourd’hui, puisqu’il n’y a toujours pas de détails sur ce qui pourrait le différencier de son illustre inspirateur.

Certes, les ragdolls des zombies sont plutôt amusants, mais on a de gros doutes sur l’intérêt du titre au-delà de ce gimmick. Visuellement, ça ne casse vraiment pas trois pattes à un canard, malgré le fait que le jeu soit réalisé sous Unreal Engine 5. On espère qu’en plus, il ne se paiera pas le luxe d’être optimisé avec le cul. Compte tenu de la détermination des développeurs, il y a peu de chances qu’il soit abandonné (merci le biais des coûts irrécupérables), mais aucune date de sortie n’a encore été évoquée.

Si, pour une raison qui nous échape, SAFE INSIDE vous intéresse, vous pouvez l’ajouter à votre liste de souhaits depuis sa page Steam.