C’est par le biais d’un communiqué de presse que Sperasoft annonce collaborer avec 343 Industries pour le développement d’Halo Infinite. On ne sait pas trop ce qu’ils vont foutre… Peut-être refaire l’ensemble des textures ? En tout cas, il y a encore du boulot sur vu les retours des joueurs. Si vous ne connaissez pas Sperasoft, c’est principalement une boite qui aide les gros studios pour le développement. Ils ont bossé sur des trucs comme Rainbow Six, Battlefront ou encore The Outer Worlds. Allez au boulot les sous-traitants polonais, le jeu doit toujours sortir en décembre prochain.