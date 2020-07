C’est via un long post sur le site officiel du jeu que 343 Industries a tenu à offrir des précisions concernant Halo Infinite. Il y est dit, entre autres, que les messages de la communauté concernant la qualité graphique du titre ont été lus. Pour autant, les développeurs préfèrent retenir le positif plutôt que le négatif, ce qui est un peu facile. On se doute qu’ils ne vont pas revoir les graphismes à quelques mois de la sortie du jeu. Ils sortent l’excuse qu’ils préfèrent revenir sur l’esthétique “legacy” de la trilogie originale. Suite aux différents retours qu’ils ont eu : ce choix est le bon.

Ils mentionnent aussi le fait que de nombreuses critiques parlent du clipping et du rendu visuel peu convaincant des personnages et des objets, leur donnant un aspect plastique. Ils admettent avoir encore du travail à faire là-dessus.