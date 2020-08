Apres un premier épisode en juin dernier, CD Projekt reviendra le 10 août prochain pour le second volet de Night City Wire. Vous devriez apercevoir encore un peu plus de gameplay pour Cyberpunk 2077, et cette présentation devrait se concentrer sur les armes ainsi que les différentes voies/choix qui s’offrent à vous dans le jeu. Rendez-vous sur Twitch à 18h00, heure française. Pour rappel, il doit toujours sortir le 19 novembre prochain.

Join us on Monday, August 10 at 6PM CEST, at https://t.co/y8iUIM0gBv for episode 2 of Night City Wire! This time we'll share details about lifepaths, show you the types of weapons you will be using in the game, and discuss Refused's transformation into SAMURAI! #Cyberpunk2077 pic.twitter.com/n3LFFocbVI

